Клименко закликає Раду терміново ухвалити закон про трансфертне ціноутворення

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко закликає депутатів Верховної Ради якнайшкидше ухвалити підготовлений і схвалений урядом законопроект про трансфертне ціноутворення, оскільки він дозволить піти від поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», а також підвищити культуру ведення бізнесу в Україні. Про це О.Клименко заявив у спеціальному зверненні, переданому агентству УНІАН прес-службою Міндоходів.

«Ми з вами стоїмо на порозі історичних змін. Я глибоко переконаний, що з моменту ухвалення Верховною Радою цього закону ми зможемо вживати фрази на кшталт «цивілізоване ведення бізнесу» і «податкова культура» не як опис наших побажань, а як реальні атрибути стану національної економіки», - зазначив О.Клименко.

На думку міністра, мало хто вірив, що законопроект, розроблений і обговорений із залученням громадськості, все ж таки буде підписано прем'єр-міністром Миколою Азаровим і передано до парламенту. «Заслуга супротивників законопроекту, ймовірно, не менша, ніж прихильників. У всякому разі, вся країна дізналася про принципову позицію уряду щодо припинення виведення капіталів в офшори», - відзначив О.Клименко у своєму зверненні.

Словосполучення «трансфертне ціноутворення», за словами голови Міндоходів, сьогодні відоме багатьом і зрозуміло не тільки бізнесменам, експертам, народним депутатам, а й громадянам, далеким від питань державного регулювання економіки. «І тому я хочу подякувати всім, хто так чи інакше брав участь в загальній дискусії», - наголосив О.Клименко.

На його думку, готовність українського бізнесу до роботи за кращими світовими стандартами явно недооцінили, а прагнення заощадити на зменшенні витрат – навпаки, переоцінили.

«Вселяє велику надію на успіх конструктивна позиція нашого бізнесу. Точніше, тої частини здорових підприємницьких кіл, яка прагне респектабельності, прозорості, соціальної відповідальності та поваги з боку держави, клієнтів, зарубіжних партнерів. Тої частини, яка прагне працювати легально, залишивши позаду поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», - наголосив міністр.

Він також зазначив, що власники і топ-менеджмент провідних українських корпорацій вже не готові розмінювати примарні «вигоди» на свою репутацію доброчесних платників податків, соціально відповідальних бізнесменів, гідних представників нашої країни в міжнародному бізнес-товаристві.

«Настала черга українських депутатів прийняти вольове рішення на користь нашої країни і її громадян, і продемонструвати всім нашу здатність не тільки географічно, а й ідеологічно, організаційно, культурно і ментально стати повноцінною частиною Європи і світу», - заявив О.Клименко.

Він висловив упевненість, що українські парламентарії зможуть проявити конструктивну позицію при розгляді цього законопроекту і внесуть свій внесок у формування в Україні податкової культури європейського зразка.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2012 року Державна податкова служба, що увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема – PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при операціях між пов'язаними особами і при зовнішньоекономічних операціях із резидентами країн із низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн. грн на рік.

Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власне бізнесу, що готує і подає документацію із трансфертного ціноутворення з описом операції, контрагентів, аналізом ризиків і обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. Неподання такої документації каратиметься штрафом в розмірі до 5% від суми операції.

При цьому контроль, згідно із законопроектом, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише у разі виявлення і підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни і умов торгівлі з різних операцій. Така угода, на думку ДПСУ, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення і ухилення від сплати податків.

16 січня 2013 року законопроект був обговорений і схвалений на засіданні Кабінету міністрів.

Разом з тим, в лютому представники аудиторської компанії Deloitte назвали законопроект недосконалим і таким, що потребує доопрацювання. На думку аналітиків компанії, сама по собі ідея врегулювання питань трансфертного ціноутворення цілком виправдана світовою практикою. У свою чергу оподаткування операцій із пов'язаними особами є в багатьох країнах одним із основних джерел поповнення бюджету, оскільки передбачає принцип оподаткування прибутку там, де створюється додаткова вартість. Проте в українському варіанті законопроекту є низка упущень, відзначали в Deloitte. Так, зокрема, момент ціноутворення передбачає вивчення якоїсь порівняльної бази цін експортерів і імпортерів, які працюють на конкретному ринку – як із пов'язаними особами, так і безпосередньо з кінцевими споживачами товарів і послуг. В Україні такої централізованої бази поки що немає. Крім того, незрозуміло, чи застосовуватиметься норма про встановлення Кабінетом міністрів індикативних цін на значну номенклатуру експортних і імпортних товарів аж до 2018 року.