Долар на міжбанку продовжує дешевшати

У вівторок, 12 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1200/8,1290 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2640/44, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5605/10,5745. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3004/06 (понеділок – 1,3011/13).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1300/8,1350, на 12:00 ціни знизилися до 8,1280/8,1320. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму – 8,1245/8,1275 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5795/10,5885, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5650/10,5760. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5570/10,5670.