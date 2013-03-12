Асоціація платників податків закликає не обмежувати можливість виправляти звітність

Асоціація платників податків України назвала пропозиції уряду щодо обмеження права бізнесу самостійно виправляти помилки в податковій звітності, протягом трьох років після її подачі, такими, що погіршують становище бізнесу і підсилюють фіскальне навантаження на нього. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації.

В АППУ звернули увагу, що чинний Податковий кодекс України передбачає для платника податків можливість самостійного виправлення помилок у податковій звітності за допомогою надання уточнюючих розрахунків. Кількість таких уточнюючих розрахунків законодавством поки не обмежена, що цілком виправдано внаслідок недосконалості, неоднозначності або частої зміни податкових норм. До того ж самостійне виправлення помилки та погашення податкового боргу тягне за собою сплату значно менших сум фінансових санкцій - від 3% або 5% від суми недоплати. Якщо ж донарахування здійснює контролюючий орган - штрафи становлять від 25% до 50% недоплати.

«Тому запропоновані зміни щодо обмеження права бізнесу самостійно виправляти помилки в податковій звітності суперечать існуючим нормам чинного законодавства щодо термінів позовної давності і є втручанням у ведення фінансово-господарської діяльності, право на яке гарантується Конституцією України», - йдеться в повідомленні АППУ.

Нагадаємо, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу був розроблений в Міністерстві фінансів і передбачає не тільки обмеження бізнесу стосовно подачі уточнень з податкової звітності, але й обмежує право податкової на проведення позапланових перевірок, а також підсилює відповідальність податківців за утиск прав платників податків.