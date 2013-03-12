Держпрограма активізації розвитку економіки почне діяти з квітня

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що Державна програма активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки почне діяти з квітня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив у інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

"Почне реалізовуватися (програма – УНІАН) ось вже практично з квітня", - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що наразі програма перебуває в стані доопрацювання.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки.

За словами М.Азарова, сумарна вартість цієї програми становитиме приблизно 380 млрд грн.

Він відзначив, що джерелами фінансування програми є державний і місцевий бюджети, кошти міжнародних фінансових організацій, нові механізми державних гарантій, що вводяться цього року, і приватні інвестиції, а також власні кошти підприємств.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; покращення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема ракетно-космічної сфери, авіаційної та суднобудівної; структурна реформа у стратегічних секторах, зокрема держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

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