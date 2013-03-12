Кабмін затвердив план заходів із протидії відмиванню коштів

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Як повідомляє прес-служба уряду, відповідну постанову Кабінету Міністрів та Національного банку України ухвалили на засіданні уряду 11 березня.

Відповідно до плану заходів, Державна служба фінансового моніторингу щоквартально узагальнюватиме інформацію від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та надаватиме відповідний звіт Кабміну і Нацбанку.

Документ спрямований на подальше забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та положень Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

Визначено заходи законодавчого, організаційного та інституційного характеру, спрямовані на забезпечення стабільного й ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також впровадження у національне законодавство рекомендацій FATF із протидії відмиванню доходів, фінансового тероризму і розповсюдження зброї масового знищення.