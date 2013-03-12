Україна в лютому скоротила виручку від експорту перлів, монет, дорогоцінного каміння і металів

Україна в лютому 2013 року порівняно з січнем 2012 року скоротила виручку від експорту перлів, дорогоцінного каміння, металів, біжутерії і монет на 81,4% до 2,441 млн дол., повідомила Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, за вказаний період імпорт перлів, дорогоцінного каміння, металів, біжутерії і монет зріс на 47,5% - до 70,849 млн дол.

До того ж у лютому 2013 року в Україну збільшився імпорт золота на 37,5% - до 59,161 млн дол., імпорт алмазів скоротився на 76,4% - до 249 тис. дол., імпорт платини зріс у 2,5 рази - до 177 тис. дол.

Згідно з повідомленням, Україна збільшила експорт брухту дорогоцінних металів на 3,2% - до 13,012 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби, Україна в січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року збільшила виручку від експорту перлів, дорогоцінного каміння, металів, біжутерії і монет на 29,1% - до 13,103 млн дол.

При цьому в січні 2013 року в Україну імпортовано золота на 43,022 млн дол., ювелірних виробів - 2,055 млн дол., алмазів на 1,057 млн дол. і платини на 72 тис. дол.

У 2012 році в порівнянні з 2011 роком Україна збільшила виручку від експорту золота на 20% - до 9,7 млн ​​дол., імпорт золота в Україну в грошовому еквіваленті скоротився на 37,9% - до 384,7 млн дол.

Експорт платини минулого року зріс у 3,3 рази - до 7,0 млн дол., експорт срібла впав на 35% - до 3,4 млн дол., алмазів - зріс на 11%, до 7,2 млн дол., експорт ювелірних виробів скоротився на 22,5% - до 8,0 млн дол., а експорт брухту дорогоцінних металів збільшився на 58,2% - до 100,2 млн дол.

Імпорт платини скоротився в 2012 році на 11,4%, до 3,3 млн дол., срібла - впав на 34,4%, до 14,5 млн дол., імпорт алмазів зріс 9,1%, до 13,3 млн дол., а експорт ювелірних виробів скоротився на 16,9%, до 55,935 млн дол.