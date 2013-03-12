McKinsey & Company: провалів у банківській системі України у найближчі 5 років не очікується

Провалів в банківській системі України, як було у 2009 році, в найближчі п'ять років не очікується, вважають експерти компанії McKinsey & Company.

Про це повідомив журналістам у вівторок, 12 березня, керуючий партнер McKinsey & Company (Україна) Жорж Массуд на конференції «Банківські M&A: керівництво для власника» (проект «Forbes Conferences»).

За словами Ж.Массуда, експерти компанії McKinsey & Company, світового лідера у сфері управлінського консалтингу, прогнозують ще п'ять важких років, до 2018 року, в тому числі і в Україні, оскільки світова економіка зазнала незворотних змін. «Будуть такі явища, як девальвація національної валюти і криза ліквідності, але банкам доведеться виживати в таких умовах... Провалів, як це було в Україні в 2009 році, не буде, оскільки банки підходять до управління більш відповідально», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, на думку Президента України Віктора Януковича, в Україні за підсумками 2013 року очікується збереження економічного зростання на тлі рецесії в багатьох інших країнах. «Ми сподіваємося на збереження позитивних тенденцій в 2013 році, незважаючи на всі можливі зовнішні виклики», - сказав В. Янукович. Важливим фактором мінімізації негативних наслідків світової кризи для України Президент назвав зростання внутрішнього попиту і підвищення стійкості економіки держави до зовнішніх ризиків шляхом стимулювання ділової активності, впровадження реформ.

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