Частка 10 найбільших банків України за п'ять років зросте до 80% - експерт

Частка активів 10 найбільших банків України у найближчі п'ять років в активах банківської системи країни зросте до 80%, тоді як на 1 січня цей показник становив 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова наглядової ради «Першого українського міжнародного банку» Ілля Архипов під час конференції «Банківські M&A: керівництво для власника» (проект «Forbes Conferences»).

За словами І.Архипова, концентрація в банківському бізнесі знаходиться на нездорово низькому рівні, тому будуть нові придбання банків, а Національний банк стимулюватиме процеси консолідації в галузі. На думку банкіра, потенціал для зростання банківської системи є, але він не є очевидним, особливо в корпоративному бізнесі, оскільки галузь була «перекредитована».

Щодо скорочення присутності іноземних банків на ринку України експерт заявив: «Те, що без західних технологій сектор не розвиватиметься, - це міф. Національні банки більш просунуті, ніж західні. Західні - більш консервативні, у них більш складно впроваджуються новації, тоді як місцеві банки не пов'язані міжнародними політиками. Так що загрози в консолідації та відході західних гравців немає».

Банкір також повідомив, що масштаби банку мають значення, але в процесі злиття розмір не повинен бути самоціллю, оскільки потрібно враховувати якість активів і ресурсної бази придбаного банку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку, в 2012 році лідерами за приростом активів стали «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «ПриватБанк». Загальний обсяг активів банків за 2012 виріс на 5%, або на 56 млрд грн, - до 1,3 трлн грн.