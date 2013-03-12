Обсяг відшкодувань ПДВ в автоматичному режимі у березні перевищив 2 млрд грн

Обсяг відшкодувань податку на додану вартість, що виплачуються в автоматичному режимі, в березні вже перевищив 2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко, виступаючи на «круглому столі» у Києві.

"Обсяг відшкодувань ПДВ в автоматичному режимі був дещо нижчий у січні-лютому (порівнянj з аналогічним показником 2012 року - УНІАН), однак у березні він буквально за день зріс приблизно на 500 млн грн і перевищив 2 млрд грн. Це те, що ми відшкодовуємо в автоматичному режимі цього місяця", - сказав О.Клименко.

Він також звернув увагу, що сьогодні багато роботодавців підвищують зарплати співробітникам, оскільки це є однією з головних умов відшкодування ПДВ в автоматичному режимі.

Водночас О.Клименко додав, що питання відшкодування ПДВ часто обговорюється в невірному ключі.

"Відшкодування ПДВ - це як фантомний біль. Що ми бачимо по цифрах 2012 року? Ми відшкодували 46 млрд грн при заявлених 43 млрд грн. До того ж, половина відшкодована в автоматичному режимі", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодованого податку на додану вартість в цілому по Україні, за оперативними даними Державної казначейської служби, у січні-лютому 2013 року зріс на 1,5 млрд грн (20,7%) - до 8,8 млрд грн порівняно з січнем-лютим 2012 року.