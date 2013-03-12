Янукович змінив голову Нацкомфінпослуг

Президент України Віктор Янукович змінив голову Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

В.Янукович звільнив з цієї посади Андрія Стасевського і призначив замість нього Бориса Візірова.

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2012 року президія Моторного (траспорного) страхового бюро України (МТСБУ) затвердила Б.Візірова генеральним директором Бюро.

Раніше Б.Візіров обіймав посаду голови податкової адміністрації Голосіївського району Києва.

Андрій Стасевський обіймав посаду голови Нацкомфінпослуг з лютого 2012 року.