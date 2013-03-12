Акціонер банків ПУМБ і «Банк Ренесанс Капітал» не планує їх злиття

Акціонер «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) і «Банку Ренесанс Капітал» (бренд «Ренесанс Кредит») не має наміру здійснювати злиття банків, вони й надалі функціонуватимуть як різні напрями бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова наглядової ради «Першого українського міжнародного банку» Ілля Архипов на конференції «Банківські M&A: посібник для власника» (проект «Forbes Conferences»).

За словами І.Архипова, злиття ПУМБ і «Донгорбанку» є успішним, і за його підсумками вдалося істотно наростити обсяги бізнесу при одночасному скороченні операційних витрат, підвищити ефективність корпоративного управління в банках.

Водночас банкір заявив: «Придбання банку «Ренесанс Кредит» було виходом в новий сегмент – споживче кредитування, і ми вирішили не приєднувати цей банк. Ми також не плануємо здійснювати злиття в майбутньому, оскільки це різні напрями бізнесу».

Як повідомляв УНІАН, «Перший український міжнародний банк» і «Донгорбанк» завершили операційне об'єднання в липні 2011 року. Банки об'єднали баланси, мережу відділень і почали роботу під об'єднаним брендом «Перший український міжнародний банк».

Операція з придбання групою СКМ 100% акцій «Банку Ренесанс Капітал» (бренд «Ренесанс Кредит») завершилася в березні 2011 року.

Довідка УНІАН. «Перший український міжнародний банк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 28,23 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 17 млрд грн, зобов'язання – 24,01 млрд грн, кошти клієнтів – 17,46 млрд грн, статутний капітал - 3,29 млрд грн, власний капітал – 4,21 млрд грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 271,2 млн. грн.

Банк входить до складу провідної фінансово-промислової групи України «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс» (92,24% акцій банку).