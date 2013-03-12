Клименко: будемо відстоювати свій законопроект з трансферного ціноутворення

Міністерство доходів і зборів України готове до парламентської дискусії щодо законопроекту про трансфертне ціноутворення і відстоюватиме варіант документа, підготовлений міністерством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко, виступаючи на «круглому столі» в Києві.

«Зміни до трансфертного ціноутворення на нинішньому етапі не залежать від позиції міністра з цього питання. Разом з тим, норми законопроекту відповідають і орієнтовані на ситуацію, яка склалася сьогодні. Ми докладатимемо зусиль, щоб не змінювати норм. Ми готові до дискусії. Ми готові пояснювати свою позицію», - сказав О.Клименко і нагадав, що перш ніж виносити законопроект на обговорення в Кабмін і парламент, документ обговорювався з представниками українського бізнесу.

Міністр також прокоментував заяви ряду асоціацій про необхідність внести зміни до закону в частині керівництва офшорними юрисдикціями. За його словами, міністерство не може обмежитися пропонованими офшорними юрисдикціями.

"У цьому випадку Кіпр і Швейцарія, зокрема кантон Цуг, не потраплять під дію закону», - уточнив О.Клименко

Водночас він знов нагадав, що жодна зміна в законодавстві не буде прийнята без обговорення з тими платниками податків, яких ці зміни стосуватимуться.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, міністр доходів і зборів України О.Клименко закликав народних депутатів якнайшвидше прийняти підготовлений і схвалений урядом законопроект про трансфертне ціноутворення, оскільки він дасть змогу відійти від поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», а також підвищити культуру ведення бізнесу в Україні.

Раніше О.Клименко повідомляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу веде до багатомільярдних втрат державного бюджету. У зв'язку з цим у грудні 2012 року Державна податкова служба, яка увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ разом з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при операціях між пов'язаними особами і при зовнішньоекономічних операціях з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн. грн за рік.

Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власне бізнесу, що готує і подає документацію щодо трансфертного ціноутворення з описом операції, контрагентів, аналізом ризиків і обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. За ненадання такої документації накладатиметься штраф у розмірі до 5% від суми операції.

Водночас контроль, згідно із законопроектом, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише в разі виявлення і підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни та умов торгівлі за різними операціями Така угода, на думку ДПСУ, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення й ухилення від сплати податків.

У середині січня 2013 року законопроект було обговорено і схвалено на засіданні Кабінету Міністрів.

Водночас у лютому представники аудиторської компанії Deloitte назвали цей законопроект недосконалим і таким, що потребує доопрацювання.