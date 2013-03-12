«Смарт-холдинг» планує злиття банків «Форум» і «БМ Банк»

«Смарт-Холдинг» планує провести злиття придбаного у 2012 році банку «Форум» і «БМ Банку», по якому вже узгоджено індикативні умови придбання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління банку «Форум» Андрій Яцура на конференції «Банківські M&A: керівництво для власника» (проект «Forbes Conferences»).

За словами А.Яцури, після завершення ребрендингу банк «Форум» залишиться універсальною фінустановою, тобто фінансуватиме структури групи, однак не стане «кишеньковим» банком.

«Попередні умови операції з придбання «БМ Банку» узгоджено, і після злиття банків у нас буде десь 18-е місце за активами у банківській системі. Злиття капіталів дає потенціал для зростання», - відзначив банкір.

А.Яцура також повідомив, що «Смарт-Холдинг» обрав стратегію купівлі банків, оскільки темпи зростання банківської системи залишаються низькими, і органічний шлях розвитку банку є довшим. «Очікувані темпи зростання банківської системи становлять 3-5% на рік, тоді як до кризи цей показник становив 35-50%. Навіть за істотного вливання капіталу ми будемо зростати до першої двадцятки банків років тридцять. Тому ми обрали стратегію поглинань, ми «купуємо час», - сказав банкір.

За його словами, на ринку зараз вдалий час для придбання, і за наявності достатньої ліквідності можна швидко наростити свою частку.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2012 року компанія «Смарт-Холдинг» оголосила про закриття операції з придбання 96,0635% акцій ПАТ «Банк Форум».

У лютому «Смарт-Холдинг» і акціонери «БМ Банку» підписали меморандум про індикативні умови операції купівлі-продажу 100% акцій фінустанови.

Довідка УНІАН. «Смарт-Холдинг» – інвестиційна група з фокусом на вкладеннях до України, країн СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі («Метінвест»), у нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів («Смарт-Нерудпром»), у суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці («Верес»), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і керує низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром «Смарт-Холдингу» є Вадим Новинський.