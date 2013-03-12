На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1210/8,1250 грн/дол.

У вівторок, 12 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1200/8,1290, на 12:00 звузився спред - 8,1205/8,1240. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1210/8,1250 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2640/0,2644, на час закриття ціни знизилися до 0,2639/0,2643. У Росії курс долар-рубль не змінився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7540 (-0,0035).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2990/1,3045. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5605/10,5745, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5660/10,5765. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5640/10,5750.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1300/8,1350, на 12:00 ціни знизилися до 8,1280/8,1320. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 8,1245/8,1275 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5795/10,5885, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5650/10,5760. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5570/10,5670.