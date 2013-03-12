Клименко розповів про нові ініціативи відомства щодо податку на прибуток

Міністерство доходів і зборів України вважає логічним зараховувати переплату за дивідендами в рахунок авансових платежів з податку на прибуток.

Про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко під час круглого столу в Києві.

«Ми сьогодні допрацьовуємо деякі ініціативи щодо зміни порядку сплати авансових платежів з податку на прибуток... Ми вважаємо, що буде логічно, і ми це підтримуємо, зараховувати переплату за станом дивідендів, здійснену за дивідендними виплатами, у цих авансових внесках (платежі з податку на прибуток - УНІАН)», - сказав О.Клименко.

Водночас він звернув увагу, що сьогодні авансові платежі з податку на прибуток сплачують лише 10% від загальної кількості платників податку на прибуток.

Як повідомляв УНІАН,Асоціація платників податків України (АППУ) запропонувала передбачити можливість обліку переплат за податковими платежами під час оформлення та адміністрування авансових податкових платежів.

Асоціація вважає, що вимоги про необхідність сплати авансових платежів з податку на прибуток за наявності додатково виплачених сум (переплат) призведуть до подальшого погіршення економічного становища суб'єктів підприємництва. Водночас головними постраждалими будуть експортно-орієнтовані виробництва. Через це виникає необхідність впровадження механізму, що дозволяє враховувати вже існуючі податкові переплати під час оформлення авансових платежів з цього податку.

Суми податкових платежів, сплачених до державного бюджету понад план, в 2012 році скоротилися на 25%, або на 3,2 млрд грн. Настільки позитивна динаміка, за інформацією Міністерства доходів і зборів України, досягнута завдяки результативності проведеного аналізу нарахувань податків і їх сплати до бюджету. Водночас частина сум, сплачених понад потребу, була повернена на рахунки платників податків відповідно до вимог Податкового кодексу, а суми, донараховані в результаті контрольно-перевірочних робіт, погашалися за рахунок переплат. Частина підприємців, за даними міністерства, включили переплати в декларації відповідних податкових зобов'язань наступних періодів.