Міндоходів: зниження ставки єдиного соцвнеску доцільно за однієї умови

Зниження ставки єдиного соціального внеску доцільне за умови одночасного введення загальнообов'язкового декларування доходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час круглого столу «Інвестиційний і бізнес-клімат в Україні очима влади та інвесторів: чи відбулися істотні зміни на краще?»

«Якщо ми приймаємо зниження ставки податку на фонд оплати праці, то має бути впроваджено компенсаторний механізм. Істотним компенсатором може стати загальнообов'язкове декларування доходів», - сказав міністр.

Водночас він назвав розумним одночасне введення декларування і зниження ставки єдиного соціального внеску.

«Це буде розумно, щоб не виник дефіцит Пенсійного фонду», - сказав О.Клименко.

Нагадаємо, раніше у інтерв'ю ЗМІ перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявляв, що уряд планує в лютому-березні внести до Верховної Ради законопроекти про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15% і розширення шкали прогресивного податку на доходи фізичних осіб зі зниженням мінімальної ставки до 10%.

Сьогодні ставка єдиного соціального внеску, яку платить роботодавець, становить від 34,7 до 49,7%, ще 2,6-3,6% утримується з працівника.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів. Декларації про доходи прийматимуться до 1 травня 2013 року.

Для зручності платників податків декларацію можна подати в електронному вигляді за наявності електронного ключа цифрового підпису і відповідного програмного забезпечення.

На 1 липня 2012 року до органів ДПСУ декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн. Можливість подавати декларації в електронному вигляді з'явилася з відкриттям Центру сертифікації ключів електронного підпису, який почав роботу в травні 2012 року.

Водночас кампанія зі загального декларування може бути введена в Україні вже в 2014 році. Проте будь-які ініціативи щодо введення загального декларування обов'язково пройдуть попереднє обговорення за участю громадськості та експертів.