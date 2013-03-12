ЄБРР може зменшити фінансування проектів в Україні через корупцію

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може переглянути обсяги фінансування проектів в Україні у разі, якщо боротьба з корупцією в країні буде неефективною, і Україна не зможе подолати це явище. Про це, відповідаючи на питання УНІАН, заявив заступник директора ЄБРР в Україні Грем Хатчисон під час проведення круглого столу «Інвестиційний і бізнес-клімат в Україні очима влади та інвесторів: чи відбулися істотні зміни на краще?»

«Банк не зможе інвестувати на нинішньому рівні – близько мільярда євро на рік - якщо питання корупції не вирішиться. Це не означає, що ми зовсім припинимо фінансування. Але треба розуміти: за істотного рівня корупції апетити бізнесу стають меншими, і наша діяльність згортається. А якщо ж Україна працюватиме у напрямі подолання корупції, то кількість компаній, що працюють тут, буде більшою, і поле нашої діяльності як банку стане ширшим», - наголосив заступник голови представництва ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, восени 2011 року в Україні ухвалили програму боротьби з корупцією на 2011-2015 роки загальним обсягом фінансування близько 800 млн. грн. Разом з тим, експертний аналіз виконання цієї програми свідчить про неефективність виконання програми.

За рівнем сприйняття корупції Україна посідає 144-е зі 176 місць в рейтингу міжнародної неурядової організації Transparency International. Серед колишніх країн СРСР вищий, ніж в Україні, рівень корупції лише в державах Середньої Азії.