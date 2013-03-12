Акціонери «Альфа-Банку» змінили склад наглядової ради, повідомив банк в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, на загальних зборах 12 березня акціонери банку прийняли рішення про призначення Рушана Хвесюка і Олександра Луканова членами наглядової ради. Тим же рішенням зі складу ради банку виключено Едуарда Кауфмана. Петро Авен переобраний головою наглядової ради, а Андрій Баранов, Ернест Галієв, Ільдар Карімов, Олександр Кнастер, Олексій Коровін, Андрій Косогов і Павло Назар'ян - членами наглядової ради банку на невизначений термін.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. На 1 січня 2013 року активи банку становили 25,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,21 млрд грн, зобов'язання - 21,49 млрд грн, кошти клієнтів - 14,38 млрд грн, власний капітал - 4,10 млрд грн , статутний капітал - 4,64 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 36,25 млрд грн.

Банк входить до складу міжнародного консорціуму «Альфа-Групп».