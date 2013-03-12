Україна збільшить портфель проектів Європейського інвестиційного банку до 2 млрд євро

Україна сподівається до липня цього року підписати угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про надання кредиту в 152 млн. євро на будівництво метро в Дніпропетровську і збільшити річний портфель банку в держсекторі країни до 2 млрд євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, про це заявив перший заступник міністра економрозвитку Анатолій Максюта під час зустрічі з віце-президентом ЄІБ Антоном Ропом 11 березня.

“У першій половині року також планується провести з банком офіційні переговори і підписати міжнародну угоду з проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" (ресурси ЄІБ в сумі 152 млн. євро)”, - говориться в повідомленні.

Крім того, очікується, що в 2013 році проектний портфель ЄІБ також поповниться 400 млн. євро для реалізації нових проектів для розвитку муніципальної інфраструктури, що дозволить збільшити портфель ЄІБ в держсекторі України до 2 млрд євро.

“Завершення підготовки нового проекту для розвитку муніципальної інфраструктури і укладення міжнародного договору з проекту будівництва метрополітену в Дніпропетровську дозволить збільшити портфель банку в державному секторі України до кінця 2013 року приблизно до 2 млрд євро”, - говориться в повідомленні.

Також, відзначають в Мінекономрозвитку, опрацьовується можливість залучення ресурсів ЄІБ на реалізацію нових проектів у сфері розвитку енергетики і транспорту.

Нагадаємо, що на сьогодні проектний портфель ЄІБ в Україні в державному секторі складається з 8 проектів, із них на стадії реалізації - 6 інвестиційних проектів на суму 1,19 млрд євро, на стадії підготовки - 2 інвестиційних проекту на суму 261,7 млн. євро. У 2009 році портфель банку в Україні становив 365 млн. євро і налічував 3 проекти, а в 2012 році обсяг наданих ресурсів для підготовки і реалізації 8 інвестиційних проектів у реальному секторі економіки досяг 1,4 млрд євро.

Впродовж 2011-2012 років українська сторона вжила низку заходів, які позитивно вплинули на розвиток ефективної співпраці: проведено офіційні переговори з ЄІБ за трьома проектами - "Україна - Європейські дороги України II", "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" і "Реабілітація гідроелектростанцій", а також укладено відповідні міжнародні угоди на суму 825 млн. євро.

Європейський інвестиційний банк працює з Україною з 2008 року.

Довідка УНІАН. Дніпропетровський метрополітен будується більш як чверть століття.

Будівництво метро було відновлене в лютому 2011 р.

Дніпропетровське метро має одну лінію (6 станцій) завдовжки 7,8 км.

Згідно з техніко-економічним обгрунтуванням, яке виконала австрійська компанія SGS Austria, вартість проекту добудови трьох нових станцій дніпропетровського метрополітену становить 368 млн. євро (більше 4 млрд грн).

З них 304 млн. євро передбачається залучити у вигляді кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку (по 152 млн. євро кожен банк) під надані урядом України державні гарантії.