Google оштрафували на 7 млн дол. за незаконний збір даних з Wi-Fi-мереж

Інтернет-компанія Google уклала угоду з владою США про виплату 7 мільйонів доларів в якості штрафу за незаконний збір даних користувача під час роботи над сервісом Street View, передає РІА "Новини" з посиланням на Франс Прес.

Ще в 2010 році стало відомо, що спецавтомобілі Google, які роблять фотографії для сервісу Street View, протягом декількох років незаконно збирали інформацію з незахищених Wi-Fi-мереж. У США це стало предметом розслідування Федеральної комісії з комунікацій.

У квітні минулого року FCC оштрафувала Google на 25 тисяч доларів за перешкоджання в розслідуванні цього інциденту. Тоді компанія називала звинувачення на свою адресу необґрунтованими.

Згідно з домовленістю, укладеною з 38 американськими штатами, інтернет-гігант крім виплати штрафу знищить електронні адреси і паролі, які компанія у період з 2008 по 2010 рік отримала з бездротових мереж під час створення свого проекту.