Курс євро до долара 12 березня впав на заявах голови Центробанку Німеччини

Курс євро до долара знизився за підсумками торгів вівторка, 12 березня, на тлі заяв глави німецького Центробанку Йенса Вайдманна щодо економіки єврозони, а також підсумків розміщення держпаперів Італії і побоювань, які зберігаються щодо політичного майбутнього країни.

До кінця торгової сесії ієна подорожчала до долара до 96,09 ієни за долар з 96,29 ієни на кінець попередніх торгів. Курс євро до долара опустився до 1,3033 долара за євро проти 1,3046 долара в понеділок. До кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США курс долара становив 82,58 пункта проти 82,6 пункта до кінця минулої торгової сесії.

Підводячи підсумки минулого року на прес-конференції, Вайдманн заявив, що криза в єврозоні ще далека від свого завершення, навіть незважаючи на деяке затишшя на фінансових ринках. На думку глави Бундесбанку, повинно пройти ще дуже багато часу, поки країни валютного блоку зможуть досягти докризових показників зі зростання економіки. До того ж Вайдманн зазначив, що уряди деяких країн досі не можуть визначитися з напрямком своєї економічної політики, передає ПРАЙМ.

Однією з країн, що ускладнюють в цей час процес економічного відновлення єврозони, є зокрема Італія. Багато хто побоюється того, що нездатність політичних сил країни сформувати уряд може істотно ускладнити реалізацію необхідних країні реформ.