Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1205/8,1270 грн/дол.

У середу, 13 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1205/8,1270 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2646/0,2650, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6045/10,6145. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,3050/1,3052 (вівторок - 1,3004/1,3006).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

У вівторок, 12 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1200/8,1290, на 12:00 звузився спред - 8,1205/8,1240. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1210/8,1250 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,5605/10,5745, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5660/10,5765. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5640/10,5750.