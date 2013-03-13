Мінфін залучив 177,5 млн дол. і 1,2 млн грн на ОВДП-аукціоні 12 березня

Міністерство фінансів України у вівторок, 12 березня, залучило до державного бюджету 177,53 млн дол. і 1,16 млн грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 151,53 млн дол., задовольнивши 9 з 24 заявок (загальний обсяг заявок становив 200,78 млн дол.), поданих на придбання 1,5-річних доларових держпаперів, дохідність при цьому становила 7,5%. Також було задоволено 5 із 8 заявок на 2-річні валютні ОВДП, внаслідок чого до бюджету надійшло 23,67 млн дол., дохідність встановлено на рівні 7,8%. Надходження від розміщення 3-річних валютних ОВДП становили 2,33 млн дол., дохідність становила 8%, Мінфін задовольнив єдину подану заявку.

Крім того, Мінфіну вдалося залучити 1,16 млн грн у ході розміщення 5-річних гривнєвих держпаперів, так було задоволено всі 4 подані заявки. Дохідність становила 14,3%.

Водночас Мінфін залишив без задоволення всі 6 заявок на річні гривнєві папери (термін погашення 5 грудня 2014 року) загальним обсягом 240 млн грн і єдину заявку, подану на 7-річні гривнєві ОВДП обсягом 10 млн грн.

Спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса прогнозував ринковий попит на ОВДП-аукціоні у вівторок, 12 березня, лише на валютні держпапери. Водночас, він не виключав дружнього розміщення гривнєвих облігацій.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 12 березня додатково запропонував інвесторам 1,5-річні (погашення 10 вересня 2014 року) валютні держпапери.

Міністерство в березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП- 5, 12, 19 і 26 березня.

У вівторок, 5 березня, Мінфін залучив до держбюджету 1,52 млрд грн на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. Станом на 12 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 202,265 млрд грн, до того ж у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 68,793 млрд грн, нерезидентів - 4,741 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році в ході проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн. євро.