S&P підтвердило кредитний рейтинг Івано-Франківська

Служба кредитних рейтингів Standard&Poor's підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг Івано-Франківська на рівні «В» з негативним прогнозом зміни рейтингів, повідомляється у прес-релізі, переданому агентству УНІАН.

Рейтинг емітента за національною шкалою підтверджений на рівні «uaA-». «Стримуючий вплив на рівень рейтингів міста надають висока залежність Івано-Франківська від політики центрального уряду, відносно низький рівень добробуту і ризики, пов'язані зі слабкими фінансовими результатами організацій, пов'язаних з державою (ОСГ). Вплив цих негативних факторів компенсується низьким рівнем боргу міста, його дуже консервативними планами щодо запозичень, помірно високими показниками виконання бюджету, сприяючими поліпшенню позиції ліквідності, а також хорошим рівнем економічної диверсифікації», - йдеться в прес-релізі.

На думку аналітиків S&P, прогноз «негативний» за рейтингами Івано-Франківська відображає прогноз за рейтингами України. До того ж він може бути змінений внаслідок зміни суверенних рейтингів країни.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2012 року Standard&Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» c «В+», прогноз «негативний». Слідом за цим, агентство змінило прогноз за рейтингами українських міст Івано-Франківська, Дніпропетровська, а також Автономної Республіки Крим зі "стабільного" на "негативний", і підтвердило кредитний рейтинг емітента на рівні «В» та на рівні «uaA-» за національною шкалою.