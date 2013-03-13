США: позиція України в рамках СОТ може викликати безпрецедентну напругу

Посольство США висловило стурбованість незмінністю позиції України щодо перегляду антидемпінгових мит і вказало на небезпеку безпрецедентної напруги в міжнародній торгівлі у разі, якщо прикладом України скористаються інші країни.

Про це сказано в повідомленні відділу зі зв'язків з громадськістю посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, переданому УНІАН.

«Посольство США хотіло б наголосити: по-перше, нотифікація України за Статтею 28 (Генеральної угоди про тарифи і торгівлю - ГАТТ - УНІАН) викликає стурбованість більшості членів СОТ, оскільки це може зумовити безпрецедентну напругу для міжнародної торгівлі. По-друге, торговельне законодавство США передбачає нормальний шлях вирішення питань антидемпінгових мит, і ним успішно користувалися інші країни», - стверджують у посольстві США.

У диппредставництві звернули увагу, що Україна апелює до 28 статті ГАТТ після усього трьох років приєднання до СОТ, що виглядає як повернення до переговорного процесу про умови вступу України до організації. «Кількість тарифних ліній, зазначених у зверненні України, є найбільшою з моменту створення СОТ. Це не нормальне ведення справ», - зазначають американські дипломати.

На їхню думку, якщо інші країни скористаються прикладом України і почнуть переговори про зміну умов свого членства, то це буде безпрецедентна перевірка СОТ на міцність.

Українська сторона робить наголос на своєму праві, закріпленому в Статті 28, однак, на думку американських дипломатів, це «не є наймудрішим кроком».

«Подумаймо про СОТ, як про групу альпіністів, зв'язаних між собою задля безпеки, які намагаються піднятися на вершину і повернутися у повному складі до базового табору. Кожен окремий альпініст, мабуть, має право відв'язатися посеред сходження, але це створить для нього і для колег-альпіністів підвищений ризик зірватися», - провели аналогію в посольстві США.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки, на її думку, такий крок міг значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України міг свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Водночас уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький стверджував, що звернення України до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо перегляду ставок митних зборів не нашкодить переговорам зі створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (ЄС) і не пов'язане з можливістю вступу до Митного союзу (МС).

У листопаді 2012 року учасники Ради з торгівлі товарами Світової організації торгівлі (23 учасники) на своєму засіданні 26 листопада ухвалили спільну заяву, що закликає Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року. Через три роки після набуття членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті під час підписання угоди про членство в цій організації.

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