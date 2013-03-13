Митні правила найчастіше порушуються під час перевезення валюти, промтоварів і транспорту - Міндоходів

У січні-лютому 2013 року лідерами з порушень митних правил стали випадки переміщення через державний кордон України промислових товарів, валюти, транспортних засобів та продовольства, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Першість - за промисловими товарами (848 випадків на суму 57,4 млн грн), валютою (111 випадків на 13,6 млн грн), транспортними засобами (111 випадків на 8,1 млн грн.) і продовольством (1091 випадок на 6,3 млн грн). Протягом двох місяців 2013 року ініційовано 3908 справ про порушення митних правил на суму 170,37 млн грн», - повідомили в Міндоходів.

У повідомленні також сказано, що обсяг вилучених товарів та предметів у гривневому еквіваленті становив 82,59 млн грн, а обсяг штрафів, накладених на порушників, становив 5,04 млн грн, з яких 1,77 млн ​​грн вже перераховано до бюджету.

У Міндоходів також повідомили, що в 603 випадках українські митники зверталися за адміністративною допомогою до митних органів зарубіжних країн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році митні органи України порушили 172 кримінальні справи про контрабанду. Основними предметами контрабанди були наркотичні засоби - 70%, зброя - 15%, культурні цінності - 6%, сильнодіючі та отруйні речовини - 1,7%.