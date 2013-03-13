Клюєв: заборона фінансових пірамід допоможе захистити громадян від шахраїв

Законодавча заборона фінансових пірамід і встановлення відповідальності за організацію подібного шахрайства допоможе захистити довірливих громадян і зміцнить стабільність фінансової системи України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи ухвалення Кабінетом Міністрів відповідного законопроекту, повідомили УНІАН у прес-службі секретаря РНБО.

«Рішення уряду заборонити створення і рекламу фінансових пірамід абсолютно правильне. Десятки тисяч громадян України через недосконалість законодавства стали жертвами шахраїв», - сказав А.Клюєв.

За його словами, в деяких випадках існування фінансових пірамід може розглядатися як загроза національній безпеці. Секретар РНБО нагадав, що в Україні й сусідніх країнах уже були прецеденти, коли засновники подібних шахрайських схем намагалися у власних інтересах дестабілізувати ситуацію. За несприятливих зовнішніх і внутрішніх економічних чинників обвал великих фінансових пірамід може значно дестабілізувати економічну й соціальну ситуацію в країні, зазначив А.Клюєв.

За його словами, в законодавстві планується не лише чітко виписати поняття «Фінансової піраміди», але й ввести кримінальну відповідальність за її створення. Секретар РНБО нагадав, що урядовий законопроект передбачає максимальне покарання за створення подібних «пірамід» в особливо великих розмірах до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Стабільність фінансової системи – одна з основ національної безпеки України», - підкреслив А.Клюєв.