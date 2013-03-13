Перейти на спрощену систему оподаткування можна до 15 березня, повідомляє столична податкова

Державна податкова служба України (ДПСУ) в Києві нагадує платникам податків про те, що заяви про перехід на спрощену систему оподаткування з другого кварталу 2013 року і розрахунку доходу за попередній календарний рік приймаються до 15 березня включно. Відповідне роз'яснення ДПСУ Києва передане УНІАН.

«Відповідно до норм Податкового кодексу платник податків може ухвалити рішення про перехід на спрощену систему оподаткування за допомогою надання заяви до органу державної податкової служби не пізніше 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу», - сказано в роз'ясненні ДПСУ Києва.

Перехід на спрощену систему оподаткування можна зробити один раз протягом календарного року.

Як повідомляв УНІАН, кількість суб'єктів малого і середнього бізнесу столиці, що перейшли на спрощену систему оподаткування, у 2012 році зросла порівняно з 2011 роком на 14,2 тис. осіб і становила 93,6 тис. осіб. Близько 90% фізичних осіб - підприємців обрали для себе другу і третю групи оподаткування.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи відносяться дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робочих. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 робітників. До третьої групи відносяться фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більш як 3 млн грн і кількістю найманих робітників до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їх діяльність. До четвертої групи відносяться підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більш як 5 млн грн, правом наймати до 50 робітників і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, що набули чинності з 1 липня 2012 року, база обкладення єдиним податком була розширена, зокрема, були введені 5-а і 6-а групи «спрощенців».