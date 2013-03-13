Монетарна база в Україні у лютому зросла на 1,3%, грошова маса - на 0,8%

Монетарна база в Україні в лютому 2013 року зросла на 1,3%, грошова маса – на 0,8%.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази за лютий збільшився на 1,3% (з початку року зменшився на 0,1%) - до 255,0 млрд грн. Грошова маса за цей період зросла на 0,8% (з початку року на 1,7%) - до 786,6 млрд грн», - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що обсяг рефінансування комбанків Нацбанком у лютому становив 1,1 млрд грн (з початку року - 4,8 млрд грн). Середньозважена відсоткова ставка за цими операціями становила 7,92% річних (з початку року - 7,72%). Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 14,8 млрд грн, а середньозважена відсоткова ставка - 2,58% (з початку року відповідно 29,9 млрд грн і 2,23%).

За інформацією НБУ, загальний обсяг залишків банківських депозитів у лютому збільшився на 3,4 млрд грн, або на 0,6% (з початку року - на 2,7%), - до 583,4 млрд грн. «Це відбулося за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті, які за місяць зросли на 1,8% (з початку року - на 4,6%). В іноземній валюті залишки коштів на депозитних рахунках зменшилися на 1,0% (з початку року збільшилися на 0,4%). Приріст коштів на депозитних рахунках фізичних осіб у лютому становив 1,8% (з початку року - 4,2%) - до 381,4 млрд грн. При цьому залишки депозитів юридичних осіб минулого місяця зменшилися на 1,6%, до обсягу, який спостерігався на початок року, - 202,0 млрд грн», - повідомляє НБУ.

Також зазначається, що загальний обсяг залишків за кредитами за місяць зріс майже на 6 млрд грн, або на 0,7%, - до 818,4 млрд грн, завдяки збільшенню кредитів, наданих у національній валюті, - їх обсяги в лютому зросли на 1,2% (з початку року - на 1,7%), тоді як в іноземній валюті вони дещо зменшилися - на 0,1% (з початку року збільшилися на 0,1%).

Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, зросли за лютий на 1,0% (з початку року на 1,3%) - до 634,6 млрд грн. Залишки за кредитами, наданими фізичним особам, майже не змінилися (з початку року зросли на 0,4%) і становили 183,8 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками в лютому збільшився на 1,7% (з початку року знизився на 0,9%) - до 201,4 млрд грн.

Рівень коррахунків банків за місяць зменшився на 3,5% (з початку року зріс на 9,0%) - до 26,9 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками станом на 1 березня 2013 року згідно з установленими нормативами, становив 19,5 млрд грн, з них на окремий рахунок у Нацбанку було перераховано 6,3 млрд грн.

Кошти уряду в національній валюті на рахунках у НБУ за лютий зменшилися на 31,3% (з початку року зросли в 5,8 раза) - до 2,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, монетарна база в Україні в січні 2013 року зменшилася на 1,4%, грошова маса – зросла на 0,8%.

Згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Довідка УНІАН. Монетарна база в Україні у 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3% до 239,9 млрд грн.