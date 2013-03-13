Податківці Дніпродзержинська на Масницю пропагуватимуть декларування доходів

Співробітники податкових органів Дніпродзержинська (Дніпропетровська область), де розміщений найбільший регіональний центр з обслуговування платників податків, мають намір використати Масницю для пропаганди декларування доходів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Обов'язковим атрибутом акції стане випічка млинця-рекордсмена, а також пригощання для громадян. «Жителів і гостей міста не лише пригощатимуть млинцями (а їх планують приготувати понад півтори тисячі штук), а й запрошуватимуть подати декларації про доходи», - повідомляє Міндоходів.

«Млинцева» пропаганда, згідно з повідомленням, почнеться о 15.00 завтра, 14 березня.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні почалася кампанія з загального декларування доходів, яка завершиться 1 травня 2013 року. Податкові органи, відповідальні за проведення кампанії, працюють у посиленому режимі для зручності платників податків.

Цього року декларативна кампанія носить добровільний характер, проте у Мінходів розглядають можливість запровадження загальнообов'язкового декларування доходів вже з 2014 року. Як заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко, загальне декларування стане найістотнішим компенсатором дефіциту бюджету Пенсійного фонду у разі зниження в Україні ставки нарахувань на фонд оплати праці (єдиного соціального внеску) до 15%.

Нагадаємо також, що найбільший регіональний центр з обслуговування платників податків відкрився в Дніпродзержинську в жовтні 2012 року. Для зручності платників податків і персоналу він оснащений необхідною комп'ютерною і оргтехнікою, а також інноваційною системою вентиляції. Тут підприємцям наданий повний набір послуг ведення бізнесу - реєстрація і постановка на облік, консультації, прийом звітності, видача довідок і дозвільних документів.

У центрі працюють 52 кваліфікованих фахівці податкової служби.