Кабмін не має інформації про прохання ЄС відкликати заявку на перегляд мит

В уряді України не мають інформації про те, що Євросоюз під час саміту Україна-ЄС 25 лютого офіційно звернувся до України з проханням відкликати нотифікацію (заявку) на перегляд мит ​​в рамках членства у Світовій організації торгівлі.

Про це УНІАН заявили урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький і прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук'яненко.

За словами В.П'ятницького, який безпосередньо займається питаннями торгівлі в рамках СОТ, якби таке звернення було, то воно б уже надійшло в його службу.

"Якби воно було, то до нас би вже потрапило. Поки що у нас такого звернення немає, і я особисто його не бачив", - заявив В.П'ятницький, який особисто брав участь у саміті. Водночас він зазначив, що комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт, який, за інформацією деяких ЗМІ, і передав звернення Президентові Віктору Януковичу, в роботі саміту участі не брав.

"Я безпосередній учасник цієї події і знаю, що пана де Гухта там просто фізично не було", - зазначив В.П'ятницький.

За словами прес-секретаря прем'єр-міністра В.Лук'яненка, позиція України у питанні перегляду мит в рамках членства в СОТ не змінилася.

"Позиція з питання перегляду мит не змінилася в уряді. Переговори з цієї теми тривають", - підкреслив В.Лук'яненко.

Як повідомляв УНІАН, інтернет-видання "ЄС-плюс" повідомило сьогодні з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі про те, що ЄС просить Україну відкликати нотифікацію до Світової організації торгівлі (СОТ) про перегляд тарифів на 371 товарну позицію.

"Комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт передав під час саміту Україна-ЄС Президенту Віктору Януковичу офіційне звернення з проханням відкликати нотифікацію до СОТ", - цитує видання дипломата, який займається торговельною політикою ЄС.

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