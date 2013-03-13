S&P поліпшила прогноз рейтингу Львова до «позитивного»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's переглянула прогноз за рейтингами міста Львів зі «стабільного» до «позитивного», одночасно підтвердивши довгостроковий кредитний рейтинг емітента на рівні «ССС+» і рейтинг за національною шкалою «uaBB», сказано у повідомленні агентства, переданому УНІАН.

«Ми підтвердили рейтинги випуску пріоритетних незабезпечених зобов'язань Львова на рівні «ССС+» і «uaBB». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «4», раніше присвоєний випуску, залишається без змін, відображаючи наші очікування «середнього» (30-50%) рівня відшкодування боргу у разі дефолту», - йдеться у повідомленні.

Рейтинги Львова відображають його низьку, на думку аналітиків агентства, фінансову гнучкість, зумовлену особливостями волатильної і недофінансованої української системи міжбюджетних відносин і тривалим тиском на витрати бюджету. «Крім того, стримуючий вплив на рівень рейтингів надають дуже негативні показники ліквідності відповідно до наших критерів, необхідність надавати підтримку комунальним підприємствам та низький рівень добробуту в міжнародному контексті», - повідомляє S&P.

Невеликий рівень витрат Львова на обслуговування і погашення боргу і роль міста як одного з комерційних центрів Західної України, згідно з повідомленням, частково компенсують негативний вплив цих чинників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, служба кредитних рейтингів Standard & Poor's підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг Івано-Франківська на рівні «В» з негативним прогнозом зміни рейтингів.