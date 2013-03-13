Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1260/8,1300 грн/дол.

У середу, 13 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1205/8,1270, на 12:00 звузився спред 8,1245/8,1270. До закриття торгів цінові рівні підвищилися - 8,1260/8,1300 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2646/50, на 12:00 ціни знизилися 0,2644/48. До закриття ціни досягли рівня 0,2643/47. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7250 (-0,0290).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3050/52, а на 15:00 впали - 1,2974/76. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6045/10,6145, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5775/10,5870. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли поточного мінімуму 10,5420/10,5535.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1200/8,1290, на 12:00 звузився спред - 8,1205/8,1240. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1210/8,1250 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5605/10,5745, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5660/10,5765. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5640/10,5750.