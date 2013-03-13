ВВП Білорусі в січні-лютому зріс на 4,4%

Мінськ. У Білорусі за підсумками січня-лютого ВВП досяг 81,539 трлн білоруських рублів (9,492 млрд дол.), що на 4,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у Національному статистичному комітеті Білорусі.

При цьому виробництво промислової продукції за два місяці знизилося на 0,4% щодо січня-лютого минулого року і становило 100,859 трлн рублів (11,741 млрд дол.). Питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі відвантаженої становив 19,6%.

«Інвестиції в основний капітал у січні-лютому становили 21,286 трлн рублів (2,478 млрд дол.), або 16,9% щодо аналогічного періоду минулого року», - відзначили у Білстаті.

Довідка УНІАН. За підсумками 2012 року ВВП Білорусі зріс на 1,5% проти запланованих урядом 5-5,5%.

У 2011 році порівняно з 2010 роком приріст ВВП у Білорусі становив 5,5% при плані у 9-10%.