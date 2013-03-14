Греція не змогла домовитися з трійкою кредиторів про виділення чергового траншу

Багатогодинні переговори прем'єр-міністра Греції Антоніса Самараса і глави Мінфіну Янніса Стурнараса з представниками трійки кредиторів завершилася безрезультатно - вони не домовилися про терміни виділення чергового траншу допомоги в 2,8 мільярда євро, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт ділової інформації Kerdos.gr.

Місія повернеться до Афін наприкінці березня - початку квітня.

"Чорний дим" піднявся над будівлею уряду - угоди не досягнуто, йдеться в статті про переговори, що проходили одночасно з виборами Папи Римського у Ватикані. Міністр фінансів заявив про "дуже значний прогрес". "Ми знаходимося дуже близько до угоди", - сказав Стурнарас. На питання, чи є небезпека, що кредит не буде виділений, Стурнарас відповів: "На мій погляд, немає".

Найбільш гострими питаннями на переговорах були приватизація і реструктуризація держсектора, збір податків і виплат до пенсійних фондів, списання частини кредитів домашніх господарств, введення нових податків на нерухомість і звільнення держслужбовців, повідомляють джерела видання.

Президент Торгово-промислової палати Афін Константінос Міхалос висловив стурбованість бізнесу ситуацією на переговорах, але заявив, що грецький уряд саме вирішує, яким чином виконувати свої зобов'язання.

Читайте також:

«Газпром» і Греція обговорили перспективи приватизації газової корпорації DEPA