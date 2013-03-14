Арбузов і Колобов сьогодні у Москві проведуть переговори з міністром фінансів РФ
10:41, 14 березня 2013Фінанси
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Москва. Сьогодні в Москві перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов і міністр фінансів України Юрій Колобов проведуть переговори з міністром фінансів Росії Антоном Сілуановим.
Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.
«Сьогодні до Москви приїдуть С.Арбузов і Ю.Колобов, вони проведуть переговори з міністром фінансів Росії Антоном Сілуановим», - сказав співрозмовник агентства. Також запланована їхня зустріч з главою ВТБ Андрієм Костіним.
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