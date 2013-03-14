Місія МВФ проведе переговори з владою України в період з 27 березня по 10 квітня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує провести переговори з владою України в період з 27 березня по 10 квітня 2013 року, повідомили УНІАН у київському офісі Фонду з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра.

«На прохання влади місія МВФ під керівництвом Крістофера Джарвіса відвідає Україну в період з 27 березня по 10 квітня 2013 року для продовження переговорів про укладення нової угоди стенд-бай (SBA)», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами Макса Альєра, Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу, однак дата приїзду місії Фонду в Україну поки не визначена.

До того ж він зазначив, що аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій зокрема щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії - збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками місії був відзначений прогрес у переговорному процесі.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує приїзду місії МВФ наприкінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів по валютному курсу, тарифами і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК "Нафтогаз України".