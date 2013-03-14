Активи українських банків у лютому зменшилися на 0,3% - до 1,137 трлн грн

Активи банків України в лютому 2013 року зменшилися на 0,3% - до 1,137 трлн грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальні активи банків минулого місяця скоротилися на 0,1% і на 1 березня становили 1,277 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,8%, вкладення в цінні папери - 9%, кореспондентські рахунки в інших банках — 6,8%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 5%, основні засоби і нематеріальні активи - 4,2%, доходи, нараховані до отримання - 4,2%, дебіторська заборгованість — 5,4%.

Зобов'язання банків минулого місяця зменшилися на 0,4% - до 962,9 млрд грн, з яких кошти фізичних осіб становили 372,4 млрд грн, або 38,5%, кошти суб'єктів господарювання — 208,4 млрд грн, або 21,6%, міжбанківські кредити і депозити — 113,4 млрд грн, або 11,7%.

Капітал банків у лютому зріс на 0,3% - до 173,8 млрд грн і становив 15,3% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків зріс на 0,1% і 1 березня 2013 р. становив 175,4 млрд грн.

Станом на 1 березня 2013 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один із яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в 2012 році збільшилися на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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