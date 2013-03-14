Міндоходів нагадує бізнесу про необхідність перейти на нові касові апарати до 1 липня

Міністерство доходів і зборів України нагадує бізнесу про необхідність до 1 липня 2013 року, аби уникнути штрафних санкцій, оснастити свої касові апарати електронною стрічкою, яка передаватиме дані про операції на сервера податкової служби.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«Для відповідного оснащення своєї касової техніки бізнес має час до 1 липня 2013 року. На час цього адаптаційного періоду штрафи за відсутність електронної стрічки не передбачені», - повідомили в міністерстві.

Одночасно в Міндоходів повідомили, що до системи зберігання і збору даних від реєстраторів розрахункових операцій підключено вже понад 6 тисяч одиниць касової техніки.

За даними міністерства, в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій перебуває 5 моделей касової техніки, а незабаром буде включено ще 11 моделей, які відповідають сучасним вимогам.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні набули чинності законодавчі норми про дистанційний моніторинг касових операцій, який передбачає впровадження системи електронної касової звітності.

10 січня Кабінет Міністрів України зажадав обладнати касові апарати модулями безпеки, розробленими Національним банком, для попередження спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції. Відповідні зміни Кабмін затвердив постановою №6 від 9 січня 2013 р., доповнивши пункт 21 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою №199 від 18 лютого 2002 року.

Орієнтовна вартість спеціального модуля безпеки для збереження даних розрахункових операцій касових апаратів, що централізовано підключаються до системи електронної касової звітності, становитиме 80 грн, а реалізацією цих модулів займається їх розробник – Національний банк України.

У податкових органах на обліку перебуває 152 тисячі суб'єктів господарювання, які зареєстрували 280 тисяч реєстраторів розрахункових операцій.