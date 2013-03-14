У ЄС підтверджують факт офіційного звернення до України з приводу мит СОТ

У Європейському Союзі підтверджують, що передали Україні офіційне прохання відкликати нотифікацію (заявку) до Світової організації торгівлі (СОТ) про перегляд тарифів на 371 товарну позицію.

Про це УНІАН повідомило джерело в Європейській Комісії.

За інформацією співрозмовника агентства, офіційне прохання було передане українській стороні під час саміту Україна-ЄС 25 лютого.

До того ж співрозмовник уточнив, що прохання було передане не особисто єврокомісаром з питань торгівлі Карелом де Гухтом, а іншими чиновниками.

“Було передано офіційне прохання відкликати заявку і зняти це питання з порядку денного. Де Гухта, дійсно, не було на саміті, але звернення було передане іншими чиновниками ЄС”, - сказав співрозмовник агентства.

Він наголосив, що позиція ЄС про необхідність зняти питання про перегляд мит з порядку денного неодноразово висловлювалася представникам влади України на різному рівні.

“Позиція була передана комісаром де Гухтом особисто урядовому уповноваженому з питань євроінтеграції Валерію П’ятницькому, міністру економічного розвитку і торгівлі Ігорю Прасолову на зустрічах, що відбувалися раніше”, - відзначило джерело.

Нагадаємо, низка ЗМІ повідомили 13 березня, що комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт передав 25 лютого під час саміту Україна-ЄС Президенту України Віктору Януковичу офіційне звернення з проханням відкликати заявку на перегляд мит СОТ.

В уряді України заявили, що не мають у своєму розпорядженні подібної інформації та що комісар К. де Гухт у роботі саміту участі не брав.

Довідка УНІАН. Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Впродовж трьох місяців члени СОТ мали підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім упродовж двох місяців ці переговори мали бути проведені.

Звернення України викликало стурбованість Європейської Комісії, оскільки це може значно вплинути на загальний експорт товарів із ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепартаменту США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу в Митний союз.

29 листопада 2012 року країни - учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94).

За даними на 1 лютого, на переговори одержані заявки від: Австралії, Аргентини, Бразилії, В'єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Оману, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії та Японії.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі організації 16 травня 2008 року.

Через три роки після набуття членства в СОТ країни можуть впродовж ще трьох років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.

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