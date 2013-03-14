Торги на міжбанку в четвер відкрилися зростанням котирувань долара

У четвер, 14 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,1260/8,1310 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2639/43, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5270/10,5355. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2956/58 (середа - 1,3050/52).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1205/8,1270, до 12:00 звузився спред - 8,1245/8,1270. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1260/8,1300 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6045/10,6145, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5775/10,5870. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли поточного мінімуму 10,5420/10,5535.