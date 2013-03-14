Податкова міліція в січні-лютому попередила незаконне відшкодування ПДВ на 775 млн грн

Податкова міліція, яка з грудня минулого року ввійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, не допустила в січні-лютому 2013 року незаконного відшкодування з бюджету одного з найскандальніших податків - ПДВ - у розмірі 775 млн грн

Про це УНІАН повідомила прес-служба податкової міліції.

Крім того, за два місяці цього року податкова міліція відшкодувала збитки за кримінальними правопорушеннями на суму 242 млн грн, стягнула 37 млн ​​грн з компаній, які скористалися послугами 18 конвертаційних центрів.

«А з незаконного обігу вилучено товарів на суму майже 161 мільйон гривень, припинено діяльність 54 підпільних цехів», - уточнила прес-служба.

Загалом, за інформацією прес-служби відомства, за два місяці було скоєно 1178 тяжких злочинів, 857 з них стосуються ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Було порушено 37 кримінальних справ проти підприємств-імпортерів, які підозрюються в махінаціях при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Сума збитків за ними становить понад 150 млн грн.

Коментуючи діяльність податкової міліції, виконуючий обов'язки голови ДПС України Андрій Головач зазначив, що протистояння операціям з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість було одним із пріоритетних завдань податкової міліції і в 2012 році.

«Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку як на внутрішньому ринку, так і при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, застосовуючи всі передбачені законом засоби, щоб максимально мінімізувати цей вид злочину», - процитувала прес-служба А.Головача.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році було відшкодовано 46 млрд грн ПДВ, що на 3,2 млрд грн більше, ніж у 2011 році.

Раніше А.Головач заявив, що співробітники Податкової міліції готують концепцію створення та використання міжнародної бази даних фінансових злочинців.

Нагадаємо, 24 грудня 2012 року Указом Президента України на базі Державної податкової та Державної митної служб створено Міністерство доходів і зборів.