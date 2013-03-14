Азаров скасував розгляд питання про створення Служби фінансових розслідувань
12:11, 14 березня 2013Фінанси
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.
Нагадаємо, раніше низка українських ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба матиме широкі повноваження з проведення фінансових розслідувань і підпорядковуватиметься безпосередньо Президенту України.
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