Азаров скасував розгляд питання про створення Служби фінансових розслідувань

Прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Нагадаємо, раніше низка українських ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба матиме широкі повноваження з проведення фінансових розслідувань і підпорядковуватиметься безпосередньо Президенту України.