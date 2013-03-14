У лютому 97% столичних підприємств подавали звітність з ПДВ в електронному вигляді

У лютому 2013 року звіт про сплату податку на додану вартість подали 53,6 тис. підприємств і підприємців Києва - платників ПДВ, з них понад 50 тис. підприємств і близько 2 тис. фізичних осіб-підприємців подали звітність в електронному вигляді.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

У ДПС Києва також нагадали, що з 18 січня набули чинності законодавчі зміни, що спростили процедуру реєстрації платника ПДВ. Тепер заяву, форма якої вміщується на двох сторінках, можна подавати в податкові органи в електронному вигляді.

Як повідомляв УНІАН, столична податкова за січень-лютий п.р. мобілізувала до бюджетів усіх рівнів 5,47 млрд грн, що на 28% більше показника січня-лютого 2012 року. При цьому обсяг відшкодувань податку на додану вартість підприємцям Києва з початку року становив 396 млн грн.