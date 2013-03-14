Українські позичальники іноземних банків мають намір відстоювати свої права в європейських судах

Українські позичальники іноземних банків, чиї права як споживачів фінансових послуг були порушені через обов'язкове підписання неправомірних кредитних угод, сформованих з порушенням, зокрема конституційних норм, мають намір відстоювати свої права в судах всіх інстанцій в Україні і, якщо буде потрібно, в європейських судах.

Про це, виступаючи на прес-конференції в УНІАН, заявив глава правління Всеукраїнського громадського об'єднання «Фінансова грамота України» Михайло Стрельніков, навівши приклад з випадком зверненням до суду громадянина України Олега Братюк, що зіткнувся з випадком банківської халатності у відділенні одного з іноземних банків, що працюють в Україні.

«У нас дуже рідко люди виходять і борються до кінця, відстоюють свої права. Ми готові створити прецедент Братюка, прецедент захисту прав споживача банківських послуг - аж до розгляду справи в європейських судах. Адже європейські суди ставляться до прав споживача прискіпливіше наших. Можливість виграшу справи в європейських судах - вища і простіша, ніж в Україні», - сказав М.Стельніков.

Власне постраждалий О.Братюк, також взяв участь у прес-конференції, пояснив, що його кредитні відносини з іноземним банком почалися в 2007 році з моменту підписання кредитної угоди на купівлю автомобіля. Однак з січня 2010 року банк в односторонньому порядку змінив операційну систему розрахунків із клієнтами, що стало причиною звернення О.Братюка до суду. У відповідь банк подав зустрічний позов про конфіскацію у громадянина Братюка автомобіля - нібито в рахунок виниклої заборгованості за кредитними платежами.

«З юридичного боку все виглядає так, що банк у своїх діях прав. З 1 березня 2013 року я позбавлений автомобіля. І це при тому, що я можу надати всі платіжки і докази своєї фінансової дисциплінованості. Суть проблеми в тому, що суди апріорі стають на бік банків, не вдаючись до суті вимог клієнтів. А між тим клієнти банків, що підписують кредитні договори, спочатку поставлені в нерівні умови, оскільки банки вільні самі формувати тексти договорів і часу на досконале вивчення вимог вони попросту не дають», - наголосив О.Братюк.

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