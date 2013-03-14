У Білорусі розпочала роботу оглядова місія МВФ

Мінськ. Сьогодні, 14 березеня, в Білорусі розпочала свою роботу оглядова місія Міжнародного валютного фонду в рамках четвертої статті статуту фонду.

Як повідомили УНІАН у представництві МВФ, керує групою експертів фонду глава місії МВФ в Білорусі Девід Хофман.

«До робочої програми нинішньої місії, яка завершиться 25 березня, входять консультації експертів фонду з урядом і Нацбанком Білорусі з питань макроекономічної, бюджетної та грошово-кредитної політики влади, а також з перспектив розвитку білоруської економіки», - відзначили в представництві МВФ.

Експерти фонду проведуть четвертий постпрограммний моніторинг білоруської економіки після реалізації програми stand-by.

Раніше Рада директорів МВФ відзначив зацікавленість властей Білорусі в можливій новій домовленості з фондом.

«Умовою укладення такої домовленості повинна бути тверда прихильність властей реалізації комплексного і послідовного пакету заходів політики і структурних реформ», - наголошувалося в повідомленні фонду.

Як повідомляв УНІАН, голова Нацбанку Білорусі Надія Єрмакова під час бесіди з журналістами 20 лютого сказала, що, скоріше за все, беручи до уваги політичний підтекст ситуації, нову програму з МВФ у найближчі рік-два розпочато не буде. За її словами, рішення ухвалює Рада директорів МВФ, у якої переважають політичні мотиви.

Однак, як заявила Н.Єрмакова, білоруська економіка здатна функціонувати і без кредиту МВФ.

Нагадаємо, що в 2013 році Білорусь входить у смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, платежі за яким становитимуть 3,1 млрд дол.

З них протягом 2013 року Білорусь повинна погасити борг перед МВФ (з урахуванням відсотків) в сумі 1,63 млрд дол., що є найбільшою частиною отриманого в період з січня 2009 року по квітень 2010 року кредиту стенд-бай.

Довідка УНІАН. У 2009-2010 роках Білорусь отримала від МВФ у рамках програми stand-by п'ять траншів кредиту на загальну суму 3,46 млрд дол.

За останній час офіційний Мінськ двічі безуспішно звертався до МВФ за допомогою. Остання заявка на отримання кредиту була спрямована Білоруссю до МВФ навесні 2012 року. Влада розраховувала отримати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за колишнім кредитом. Однак у МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідно для відновлення кредитного співробітництва.

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