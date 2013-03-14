Столичні податківці з початку року повернули з «тіні» 83 млн грн

Співробітники податкової міліції Державної податкової служби Києва з початку 2013 року викрили 199 випадків ухилення від сплати податків, зокрема в особливо великих розмірах, на загальну суму 230 млн грн, а також повернули до бюджету 83 млн грн так званих «тіньових» коштів, що на 12 млн грн більше за аналогічний показник 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в ДПСУ м. Києва з посиланням на голову податкової міліції столиці Ігоря Усика.

І.Усик також нагадав, що з початку року податківці закрили 22 фіктивні фірми і 4 конвертаційні центри і спрямували до бюджету додатково 16 млн грн. Крім того, чиновник звернув увагу на те, що порушники закону використовують у своїх протиправних схемах безліч прийомів, зокрема нові технології.

Як повідомляв УНІАН, обсяг тіньових операцій і операцій з використанням послуг конвертаційних центрів у Києві в 2012 році досяг 200 млн грн, через що прямі втрати державного бюджету становили близько 30 млн грн.