МВФ скоротив термін перебування місії в Україні

Міжнародний валютний фонд підтвердив приїзд місії Фонду до України, проте час перебування візиту скорочено на тиждень – з 28 березня до 3 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив представник керівника департаменту зовнішніх зв'язків Фонду, заступник прес-секретаря Вільям Мюррей.

«Учора наш представник в Києві заявив про приїзд місії. Місія дійсно відвідає Київ - з 28 березня до 3 квітня і продовжить переговори про нову угоду стенд-бай з владою України. Місія відправиться до Києва вже наступного тижня», - сказав В.Мюррей.

При цьому він не озвучив порядок денний переговорів і обсяг коштів, які Україна може отримати у разі досягнення компромісу і підписання нової кредитної угоди.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує провести переговори з владою України, проте спочатку часом перебування місії називалися терміни з 27 березня по 10 квітня 2013 року.

За словами голови представництва Фонду в Україні Макса Альєра, Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу. При цьому аналіз, що проводиться за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо необхідності вирівняти ціни на газ для населення, ввести гнучкий валютний курс і реформувати банківський сектор економіки.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії – збирання технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці і пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками місії було відзначено прогрес у переговорному процесі.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує на приїзд місії МВФ наприкінці березня і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів щодо валютному курсу, тарифів і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК “Нафтогаз України”.