На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1245/8,1275 грн/дол.

У четвер, 14 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1260/8,1310, на 12:00 ціни знизилися до 8,1240/8,1265. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1245/8,1275 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2639/43, на час закриття ціни знизилися до 0,2638/42. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7810 (+0.0560).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2915/80. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5270/10,5355, на 12:00 ціни пішли вниз: 10,5210/10,5300. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 10,4995/10,5095.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1205/8,1270, на 12:00 звузився спред 8,1245/8,1270. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1260/8,1300 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6045/10,6145, на 12:00 ціни пішли вниз: 10,5775/10,5870. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли поточного мінімуму: 10,5420/10,5535.