Експерт вважає держпрограму активізації економіки застарілою на 30 років

Розроблена і представлена Кабінетом Міністрів програма активізації економіки на 2013-2014 роки з обсягом фінансування 380 млрд грн не є повноцінною стратегією розвитку і могла б бути корисною, найімовірніше, у 80-ті роки минулого століття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, виступаючи на круглому столі під час обговорення соціальних аспектів програми.

«Програма, спрямована на активізацію, була б корисна, напевно, у 80-ті роки. Нині треба говорити про активізацію економіки з тієї точки зору, щоб були визначені пріоритети політики країни, пріоритети розвитку економіки для потенційних інвесторів - не в галузевому розрізі, а за видами діяльності – наприклад: інновації, імпортозаміщення, підтримка експорту, створення нових робочих місць, підтримка депресивних територій, комунальний сектор», - звернув увагу експерт.

На його думку, програма повинна також формувати напрями використання бюджетних коштів – зокрема, на держзакупівлі. «У цьому аспекті треба прописувати, куди підуть гроші, щоб сформувати наступність бюджетної політики на середньострокову перспективу. Крім того, в програмі повинні бути прописані шляхи мінімізації макроекономічних ризиків», - звернув увагу Я.Жаліло. – «Ми маємо справу не із стратегією. Хоча очевидно, що активізація економічного розвитку – це й нові робочі місця, і доходи бюджету, і поліпшення пропозиції товарів і послуг».

У свою чергу, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко звернув увагу, що програма не враховує цілої низки важливих соціальних чинників. «Перехід на «білі» зарплати, наприклад, безперечно призведе до збільшення безробіття. Якщо сьогодні ми не бачимо проблеми безробіття – то це лише завдяки «тіньовому» сектору. І тому треба стимулювати створення справжніх, а не міфічних робочих місць. Це бажано чітко прописати», - сказав О.Охріменко.

За його словами, важливим є питання галузевих пріоритетів. «Візьмемо будівництво. У програмі повинно бути чітко прописано, хто цим займатиметься. Невдач у цій сфері було багато, і тому гроші треба вкладати в стимулювання житлового будівництва», - наголосив експерт.

Він висловив переконання, що гроші треба вкладати нині не в літакобудування або кораблебудування, які «ніяк не запускаються», а в якісь цільові програми. «Яка галузь здатна зараз забезпечити роботою? Харчова промисловість! Цей ринок не перенасичений і становить великий експортний потенціал для України», - зазначив О.Охріменко.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки.

За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, сумарна вартість цієї програми становитиме приблизно 380 млрд грн.

Він зазначив, що джерелами фінансування програми є державний і місцевий бюджети, кошти міжнародних фінансових організацій, нові механізми державних гарантій, що запроваджуються цього року, і приватні інвестиції, а також власні кошти підприємств.

Програма визначає 6 пріоритетів для реалізації державної економічної політики. Серед них: підвищення конкурентоспроможності економіки; поліпшення інвестиційних умов; підтримка національного товаровиробника і реалізація політики імпортозаміщення; розвиток галузей, що виробляють високотехнологічну продукцію, зокрема, ракетно-космічної сфери, авіаційної і суднобудівної; структурна реформа в стратегічних секторах, зокрема, держсектор економіки, інфраструктура і зв'язок, ПЕК, ЖКГ і будівництво; розвиток експортного потенціалу, включаючи фінансову підтримку експортерів і просування українських товарів на зовнішніх ринках.

В інтерв'ю журналістам українських телеканалів Микола Азаров висловив сподівання. що Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки почне діяти з квітня 2013 року.